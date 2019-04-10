Во «ВКонтакте» появился сервис для изучения ПДД

Пользователи могут изучать правила в режиме марафона или проходить пробный экзамен. Результаты попадают в специальный рейтинг.
«Ключевое отличие нашего сервиса — социальные механики, которые мотивируют пользователей соревноваться друг с другом. Это делает процесс изучения правил интереснее и эффективнее», — отметил руководитель продвижения платформы VK Apps Денис Марков.
«ПДД 2019» работает в мобильном приложении «ВКонтакте».
Платформа VK Apps была запущена в августе 2018 года. Она позволяет разработчикам создавать приложения, интегрированные с «ВКонтакте».