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Жизнь

Во «ВКонтакте» появился сервис для изучения ПДД

Во «ВКонтакте» появился сервис для изучения правил дорожного движения «ПДД 2019». Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети, пишет ТАСС.

"ВКонтакте".
"ВКонтакте".
СС0

Пользователи могут изучать правила в режиме марафона или проходить пробный экзамен. Результаты попадают в специальный рейтинг.

«Ключевое отличие нашего сервиса — социальные механики, которые мотивируют пользователей соревноваться друг с другом. Это делает процесс изучения правил интереснее и эффективнее», — отметил руководитель продвижения платформы VK Apps Денис Марков.

«ПДД 2019» работает в мобильном приложении «ВКонтакте».

Платформа VK Apps была запущена в августе 2018 года. Она позволяет разработчикам создавать приложения, интегрированные с «ВКонтакте».

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