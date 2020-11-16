Во Владимирской области произошел разлив мазута. Власти вводят режим ЧС

В результате аварии с рельсов сошли 35 грузовых вагонов и произошел разлив мазута. Один сотрудник РЖД погиб.
По данным МЧС, площадь разлива нефтепродуктов на месте происшествия составляет 12,5 тыс. кв. метров.
В Камешковском районе, где произошло ЧП, власти готовятся ввести режим ЧС. Об этом в беседе с ТАСС рассказала начальник отдела ГО и ЧС Камешковского района Вера Шеламкова.
Сейчас последствия ликвидируют сотрудники МЧС, РЖД и районных властей. Работы будут проводиться и в ночное время.
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».