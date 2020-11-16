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Жизнь

Во Владимирской области произошел разлив мазута. Власти вводят режим ЧС

Днем 16 ноября во Владимирской области сошли с рельсов более 30 грузовых вагонов с мазутом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России на транспорте.

Во Владимирской области произошел разлив мазута.
Во Владимирской области произошел разлив мазута.
https://33.mchs.gov.ru/

В результате аварии с рельсов сошли 35 грузовых вагонов и произошел разлив мазута. Один сотрудник РЖД погиб.

По данным МЧС, площадь разлива нефтепродуктов на месте происшествия составляет 12,5 тыс. кв. метров.

В Камешковском районе, где произошло ЧП, власти готовятся ввести режим ЧС. Об этом в беседе с ТАСС рассказала начальник отдела ГО и ЧС Камешковского района Вера Шеламкова.

Во Владимирской области произошел разлив мазута.
Во Владимирской области произошел разлив мазута.
33.mchs.gov.ru/

Сейчас последствия ликвидируют сотрудники МЧС, РЖД и районных властей. Работы будут проводиться и в ночное время.

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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