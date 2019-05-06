Во Владивостоке дети продавали на остановке свои игрушки из-за нехватки денег в семье

Во Владивостоке, у остановки общественного транспорта, две несовершеннолетние сестры продавали прохожим свои игрушки из-за нехватки денег в семье, об этом сообщил общественный активист, член партии «Россия Будущего» Владимир Дубовский сайту «Сибирь.Реалии» .

Видео с игрушками, выставленными на продажу, активист опубликовал в своем твиттере. Часть разговора в ролик не попало.

«Девочки рассказали, что их папа работает рыбаком в море и что недавно вернулся, а зарплату еще не выплатили. А мама сейчас сидит без работы, на прошлой работе ее обманули и заплатили меньше», — рассказал Дубовский.

Детям на вид 7−10 лет, одеты опрятно, видимо, семья благополучная, но попала в трудную жизненную ситуацию.