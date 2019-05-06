Во Владивостоке дети продавали на остановке свои игрушки из-за нехватки денег в семье

Видео с игрушками, выставленными на продажу, активист опубликовал в своем твиттере. Часть разговора в ролик не попало.
«Девочки рассказали, что их папа работает рыбаком в море и что недавно вернулся, а зарплату еще не выплатили. А мама сейчас сидит без работы, на прошлой работе ее обманули и заплатили меньше», — рассказал Дубовский.
Детям на вид 7−10 лет, одеты опрятно, видимо, семья благополучная, но попала в трудную жизненную ситуацию.
Снял сегодня, сам лично.— Владимир Дубовский (@Dubovsky_V) 5 мая 2019 г.
Во Владивостоке к бабушкам продающим овощи и цветы с дач, присоединились дети продающие свои игрушки.
«Папе задерживают зарплату, а мама без работы, на прошлой работе зарплату не выплатили» @MedvedevRussia вот к чему ведут ваши «экономические прорывы» pic.twitter.com/StRNEX28kw