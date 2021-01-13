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13 января -14°C
Жизнь

Во власти холода. Новая волна морозов до -37 градусов ударит по Алтайскому краю

Очередное похолодание ожидается в Алтайском крае в ближайшие сутки. Температуры в ночные часы местами будут достигать -37 градусов, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

По словам собеседницы, резкое понижение температуры воздуха произойдет в течение дня 13 января и достигнет −20…−25 градусов.

Перед похолоданием в крае ожидается снег, метели, усиление ветра до 20 метров в секунду.

В этой связи в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

Уже в ночь на 14 января местами по Алтайскому краю температура воздуха опустится до -37 градусов. Днем будет −20…−25 градусов.

Морозы в Барнауле
Морозы в Барнауле
Михаил Хаустов

В ночь на 15 января температура воздуха в крае также местами будет достигать -37 градусов.

В то же время, как отмечает Людмила Сырых, этот период морозов будет не столь продолжительным, как в начале января.

Уже в течение дня 15 января в западных районах края воздух прогреется до -15 градусов и температуры понемногу начнут нарастать.

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