Во власти воды и огня. Алтайский край оказался в зоне противоречивой погоды

Так, по данным синоптиков, 7, 8 и 9 июля в отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град.
При этом ожидается порывистый ветер до 14 — 16 метров в секунду. Дневные температуры будут балансировать в диапазоне +23…+29 градусов. 9 июля станет жарче — до +31 градуса.
При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости).
Местами в западных районах края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).