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Жизнь

Во власти воды и огня. Алтайский край оказался в зоне противоречивой погоды

Дожди, грозы, град и, в то же время, высокая пожароопасность прогнозируются в ближайшие три дня в Алтайском крае, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Лето. Поле. Надвигается дождь.
Лето. Поле. Надвигается дождь.
СС0

Так, по данным синоптиков, 7, 8 и 9 июля в отдельных районах края ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град.

При этом ожидается порывистый ветер до 14 — 16 метров в секунду. Дневные температуры будут балансировать в диапазоне +23…+29 градусов. 9 июля станет жарче — до +31 градуса.

При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости).

Местами в западных районах края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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