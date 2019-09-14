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Жизнь

Во время сбора урожая поймали агрессивного зверька, который воровал картофель (обновлено)

В сети появилось видео, на котором агрессивный зверек сидит в клетке и издает странные звуки. По словам автора ролика, животное воровало на огороде картофель.

Картофель
Картофель
ССО

Как пояснили местные жители, это карбыш.

«Очень агрессивный зверёк, размножается очень быстро! За лето приносит по 3 помёта, в каждом помете по 4−12 деток! Укус его очень опасен! Ничем вывести его нельзя- никакие отравы не берут», — пишут в группе barnaul.insta.

В соцсетях люди заступились за грызуна и попросили его выпустить:

«Отпустите зверька на волю, его семья ждет!»

«Зачем издеваться и пугать, отпустите!!!»

«Наверное тоже эмигрировал с медведями»

«Ничего себе, хомячок!!! Хомячищееее!!!»

«Жалко зверька»

Пользователи опубликовали видео с геотегом «Алтайский край» и указали, что зверька поймали в Солтонском районе. Однако позже исправили пост — это случилось в Салаватском районе Республики Башкортостан.

Что известно о животном

Этот лесной хомяк считается одним из самых крупных. На поверхность днем он без крайней надобности не показывается. В бою зверек довольно опасен — его острые зубы наносят рваные раны, заживают которые довольно плохо. Нередко после укусов особи данного вида в рану попадает инфекция и поврежденная ткань начинает гноиться, пишет yarus-spb.ru.

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