Во время шторма в Алтайском районе Хакасии разразился гром и сверкали молнии

Во время снежного шторма. который обрушился на Сибирь 24 и 25 ноября, жители села Подсинее Алтайского района (Республика Хакасия) видели молнию и слышали гром.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

В республике наблюдался шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду, мокрый снег, ледяные дожди, пишет sputniksmi.ru.

Судя по записям в соцсетях, в некоторых районах республики ветер с корнем вырывал деревья и сносил фрагменты крыш, пишет bfm.ru.

Из-за непогоды затруднены поиски четырех туристов, пропавших в хакасском поселке Приисковый. Люди катались на снегоходах.

В Иркутской области около станции Тайшет погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная ветром крыша.

Жители Красноярского края также наблюдали зимнюю грозу, пишет gornovosti.ru.

Разыгравшийся шторм повалил также городскую елку в Минусинске на Соборной площади. А 25 ноября днем из-за сильного ветра рухнула бетонная стела, расположенная на въезде в город со стороны Абакана, пишет shansonline.ru.

В Заринске Алтайского края ильный ветер повалил трубу на ТЭЦ. Во время происшествия никто не пострадал.

Мощный циклон широким фронтом проходит по территории нескольких сибирских регионов — на Алтае, в Хакасии и Туве, Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях.

По данным «МРСК Сибири», циклон пришел из Казахстана. Ураганный ветер с порывами до 30 м/с стал причиной отключений электроэнергии в нескольких населенных пунктах.