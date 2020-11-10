Во Всемирный день качества ведущие топливные эксперты ответят на вопросы российских автомобилистов

В ходе интернет-трансляции на вопросы автомобилистов в прямом эфире ответят ведущие российские и зарубежные эксперты:

Алексей Кулешов — заместитель главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ( Росстандарт)

— заместитель главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт) Торстен Каберник — руководитель направления моторного тестирования топлив и масел международного испытательного центра APL ( Германия)

— руководитель направления моторного тестирования топлив и масел международного испытательного центра APL Германия) Виктор Чуяков — руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть»

— руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив компании «Газпром нефть» Пётр Шкуматов — координатор движения «Общество синих ведёрок»

Ведущие эфира — Антон Комолов и Алёна Огнева.

Фото предоставлено организатором

Специфика 2020-го года внесла свои коррективы и в формат проекта: зрителей в студии не будет, а некоторые эксперты примут участие в проекте дистанционно — по видеосвязи. При этом организаторы приняли решение пригласить в эфир не только признанных специалистов, но и активистов известных и влиятельных автомобильных сообществ в социальных сетях, а также общественных деятелей из разных городов России. В ходе программы они расскажут об особенностях жизни водителей и актуальной повестке в своих регионах и зададут вопросы, волнующие их подписчиков.

Тематически эфир будет разделен на 4 блока: Топливо и экономичность автомобиля

Топливо и долговечность автомобиля

Права водителей на дороге и АЗС

Автомобильные путешествия по России

Фото предоставлено организатором

Задать любой интересующий вопрос об оптимизации расходов на обслуживание или правилах сезонной подготовки автомобиля, эффективности улучшенных топлив, действующих в стране регламентах работы АЗС или о том, что делать при подозрениях на недолив, заинтересованные автомобилисты могут двумя способами. Для этого достаточно отправить видео- или аудиосообщение в мессенджере WhatsApp на номер 8−900−900−28−88, либо заполнить форму на странице «Прямой линии» на сайте Авторадио. Ответы на самые популярные вопросы и прозвучат в ходе прямого эфира.

Трансляция «Прямой линии» по качеству моторного топлива начнется 12 ноября в 12:00 по московскому времени и будет доступна на сайте Avtoradio.ru/toplivo2020, в официальном YouTube-канале Росстандарта, а также в популярных автомобильных сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

Фото предоставлено организатором

Справка

«Прямая линия» по качеству моторного топлива — это ток-шоу в прямом эфире, в котором эксперты — представители органов власти, топливных компаний, научные и общественные деятели, — отвечают на вопросы автомобилистов о топливе, присадках, работе автозаправочных станций, эксплуатации и обслуживании двигателей, а также рассказывают о других аспектах использования автомобилей в повседневной жизни и работе. В 2019 году в ходе первой «Прямой линии» эксперты ответили на более чем 30 вопросов. Эфир на официальном канале Росстандарта в YouTube, в крупных автосообществах в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, а также на сайте качествотоплива. рф собрал более 2 млн просмотров. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).