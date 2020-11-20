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Жизнь
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Во Всемирный день ребенка «Алтайкрайэнерго» напоминает правила электробезопасности

Наша жизнь немыслима без электричества. В то же время оно является источником повышенной опасности, таит потенциальную угрозу для жизни и здоровья. Удар тока повреждает внутренние органы, вызывает расстройство нервной системы, страдают сердечно-сосудистая, мышечная и костная системы, повышается давление.

СС0

Статистика неумолима: ежегодно от поражения электрическим током в мире страдает более 40 тысяч человек, самое страшное больше половины из них — дети.

Причинами детского электротравматизма является недостаточная осведомлённость родителей и школьников об опасности действия электрического тока и несоблюдение элементарных требований электробезопасности.

Специалисты «Алтайкрайэнерго» призывают родителей соблюдать правила безопасности и учить им своих детей.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  • открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и распределительные устройства;
  • открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где установлено электрооборудование;
  • влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов;
  • играть под линиями электропередач, запускать воздушных змеев, модели самолетов и пр., использовать для игр места вблизи электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением;
  • касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных линий, подходить ближе 8 метров к оборванным проводам;
  • делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий электропередач;
  • приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам ближе 1,5 метров;
  • повреждать электрооборудование, лампы освещения и другие специальные электроустройства;
  • разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под напряжением;
  • прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми руками и влажной ветошью;
  • пользоваться в ванных комнатах электроплитками, электронагревателями, утюгами, фенами и другими электроприборами, а также заполнять водой чайники и кофейники включенные в электрическую сеть;
  • прикасаться одновременно к электроприборам, розеткам и к трубам (водопроводным, газовым, горячего отопления), металлическим корпусам электрооборудования;
  • применять переносные электроприборы, бытовую технику, переносные лампы питающиеся от сети 220 В в подпольных помещениях, сараях, гаражах, на территории приусадебных участков и на улице;
  • использовать электрические провода не по назначению: для сушки белья, одежды и т.д.;
  • использовать неисправные и самодельные электроприборы, а также бытовые переносные электроприборы с неисправной электропроводкой.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!

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