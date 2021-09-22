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Жизнь

Более 7 тысяч барнаульцев вновь окажутся без горячей воды

22 сентября энергетики отключат горячую воду у 7 279 жителей Индустриального района Барнаула, чтобы ввести в эксплуатацию несколько трубопроводов после ремонтов.

Реконструкция теплосетей.
Реконструкция теплосетей.
Анна Зайкова

СГК вынуждены доставить временные неудобства 19 домам, детскому саду и школе, чтобы ввести новые теплосети в работу.

Работы продлятся с 10:00 22 сентября до 10:00 23 сентября, говорят в компании. После этого начнется заполнение тепловых сетей.

На восстановление параметров понадобится время из-за увеличения объемов необходимого теплоносителя в связи с началом отопительного сезона, поэтому жителей отключенных домов просят ожидать ресурс в течение дня 23 сентября.

Если дом уже успел подключиться к отоплению, то во время работ тепла тоже не будет.

Список адресов, попавших под отключение
  • ул. Малахова, 153
  • ул. Малахова, 169
  • ул. Малахова, 157г
  • ул. Малахова, 175г
  • ул. Малахова, 173а
  • ул. Малахова, 173
  • ул. Малахова, 175
  • ул. Малахова, 171
  • ул. Малахова, 175д
  • ул. Малахова, 175в
  • ул. Малахова, 177а
  • ул. Гридасова, 5
  • ул. Малахова, 123
  • ул. Малахова, 119
  • Павловский тракт, 221
  • Павловский тракт, 203
  • Павловский тракт, 215
  • Павловский тракт, 223а
  • Павловский тракт, 209
  • Павловский тракт, 225
  • Павловский тракт, 213
  • Павловский тракт, 209а
  • Павловский тракт, 225б
  • Павловский тракт, 233б
  • Павловский тракт, 237
  • Павловский тракт, 231
  • Павловский тракт, 229
  • Павловский тракт, 233
  • Павловский тракт, 235
  • Павловский тракт, 243
  • Павловский тракт, 247
  • Павловский тракт, 227
  • Павловский тракт, 80
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