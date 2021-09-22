Более 7 тысяч барнаульцев вновь окажутся без горячей воды

СГК вынуждены доставить временные неудобства 19 домам, детскому саду и школе, чтобы ввести новые теплосети в работу.
Работы продлятся с 10:00 22 сентября до 10:00 23 сентября, говорят в компании. После этого начнется заполнение тепловых сетей.
На восстановление параметров понадобится время из-за увеличения объемов необходимого теплоносителя в связи с началом отопительного сезона, поэтому жителей отключенных домов просят ожидать ресурс в течение дня 23 сентября.
Если дом уже успел подключиться к отоплению, то во время работ тепла тоже не будет.
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