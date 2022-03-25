Вода большая и маленькая. Спасатели показали Томенко, как победят паводок в Алтайском крае

24 марта губернатор Виктор Томенко провел выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оценил готовность специалистов МЧС к стихии. Рассказываем, готов ли регион к половодью и когда уже придет нормальная весна.

Виктор Томенко и Александр Макаров. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае.

В режиме ожидания

«Вскрытие рек бассейна Оби произойдет на 2−4 дня раньше среднемноголетних сроков. Причем на отдельных участках рек Бия и Чарыш возможно образование заторов льда, резкие подъемы уровня воды, выход воды на пойму. А также подтопление прибрежных участков населенных пунктов», — сказал Дмитрий Савин, начальник Алтайского краевого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По его данным, ледоход на Оби, Чарыше и Бии в этом году начнется на несколько дней раньше привычного срока. Не исключено подтопление прибрежных территорий.

Также эксперт добавил, что до конца марта в регион придет весенняя погода. В предгорных районах воздух прогреется до +13 градусов.

Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин.

Дмитрий Савин,

начальник Алтайского краевого центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды:

В периоды резкого потепления при интенсивном снеготаянии и выпадении жидких осадков в ряде районов возможно подтопление жилых и хозяйственных объектов, дорог, расположенных на пониженных участках рельефа.

Впрочем, специалист подчеркивает, что все это лишь предварительные прогнозы, которые будут уточняться по мере поступления информации.

Что касается высоты снежного покрова, она на большей территории края ниже или около нормы. Хотя запас воды в снегу выше нормы в отдельных местах. Глубина промерзания почвы и толщина льда на реках ниже и значительно ниже средних многолетних значений.

Прогноз благоприятный

Для комплексной подготовки к паводку, силы МЧС Алтайского края провели двухдневную масштабную тренировку. В ней участвовали более 20 министерств и управлений.

По итогам мероприятия глава края отметил, что к половодному сезону регион готов.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

На сегодня прогноз развития паводковой ситуации достаточно благоприятный. Но, учитывая переменчивость погоды, мы должны готовиться к любым вариантам. Сегодня провели анализ текущего положения дел. По некоторым муниципалитетам (их буквально единицы) выявлены замечания, которые вполне возможно устранить в ближайшее время