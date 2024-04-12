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Жизнь

Вода продолжит подниматься в алтайских реках в течение четырех дней

С 13 по 17 апреля в реках Алтайского края уровень воды поднимется до опасных отметок, сообщает МЧС Алтайского края.

Паводок.
Паводок.
источник altapress.ru

На реке Чумыш в районе Заринска вода поднимется до отметок 630 – 670 см (при опасной отметке в 650 см).

На реке Чапша в селе Красногорское уровни воды ожидают в пределах 545 – 600 см (при опасной отметке в 580 см).

Также на реке Обь в черте Каменя-на-Оби ожидается вскрытие реки с возможным образованием затора льда. Уровень воды может резко подняться до отметок 650 – 750 см (при опасной отметке в 700 см).

Ранее в Алтайском крае начали дезинфекцию после паводка.

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