Вода в кранах барнаульцев может стать мутной и поменять цвет

В преддверии паводка вода в кранах барнаульцев может поменять цвет и стать мутной. «Росводоканал Барнаул» уверяет, что ничего страшного в этом нет.

Специалисты предприятия отмечают, что в период таяния снега и освобождения реки ото льда цветность воды в кранах горожан ежегодно меняется.

Все изменения незначительные и не представляют опасности для здоровья, заявили в компании.

Евгений Чайкин,

главный инженер «Росводоканал Барнаул»:

Жителям не стоит волноваться. Мы круглосуточно контролируем процесс очистки и обеззараживания жизненно важного ресурса, регулярно проводим заборы воды и, в зависимости от показателей, регулируем количество реагентов. Даже если цвет воды у вас дома немного изменился, он соответствует нормам СанПиНа.

В 2019 году водоканал модернизировал блоки входных устройств и фильтров, в которых вода проходит финальный этап очистки. Обеззараживание воды теперь проходит с применением современной технологии мембранного электролиза.

Предприятие отказалось от использования жидкого хлора. Таким образом ликвидировались риски выброса опасного реагента и повысилась экологическая безопасность, отмечают в компании.