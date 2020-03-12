Вода в кранах барнаульцев может стать мутной и поменять цвет

Специалисты предприятия отмечают, что в период таяния снега и освобождения реки ото льда цветность воды в кранах горожан ежегодно меняется.
Все изменения незначительные и не представляют опасности для здоровья, заявили в компании.
Евгений Чайкин,
главный инженер «Росводоканал Барнаул»:
Жителям не стоит волноваться. Мы круглосуточно контролируем процесс очистки и обеззараживания жизненно важного ресурса, регулярно проводим заборы воды и, в зависимости от показателей, регулируем количество реагентов. Даже если цвет воды у вас дома немного изменился, он соответствует нормам СанПиНа.
В 2019 году водоканал модернизировал блоки входных устройств и фильтров, в которых вода проходит финальный этап очистки. Обеззараживание воды теперь проходит с применением современной технологии мембранного электролиза.
Предприятие отказалось от использования жидкого хлора. Таким образом ликвидировались риски выброса опасного реагента и повысилась экологическая безопасность, отмечают в компании.