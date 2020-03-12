Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Вода в кранах барнаульцев может стать мутной и поменять цвет

В преддверии паводка вода в кранах барнаульцев может поменять цвет и стать мутной. «Росводоканал Барнаул» уверяет, что ничего страшного в этом нет.

Вода.
Вода.
СС0.

Специалисты предприятия отмечают, что в период таяния снега и освобождения реки ото льда цветность воды в кранах горожан ежегодно меняется.

Все изменения незначительные и не представляют опасности для здоровья, заявили в компании.

Евгений Чайкин,
главный инженер «Росводоканал Барнаул»:

Жителям не стоит волноваться. Мы круглосуточно контролируем процесс очистки и обеззараживания жизненно важного ресурса, регулярно проводим заборы воды и, в зависимости от показателей, регулируем количество реагентов. Даже если цвет воды у вас дома немного изменился, он соответствует нормам СанПиНа.

В 2019 году водоканал модернизировал блоки входных устройств и фильтров, в которых вода проходит финальный этап очистки. Обеззараживание воды теперь проходит с применением современной технологии мембранного электролиза.

Предприятие отказалось от использования жидкого хлора. Таким образом ликвидировались риски выброса опасного реагента и повысилась экологическая безопасность, отмечают в компании.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость