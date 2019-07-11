Водитель трамвая в Барнауле остановилась, чтобы помочь утятам

Доброе дело сделала водитель трамвая маршрута № 3. Никто сразу не понял, в чем причина остановки, рассказывает автор поста, а затем все пассажиры умиленно наблюдали следующую картину.



«Водитель трамвая помогала утятам перебраться через рельсы. Я тоже решил помочь. Все утята (5 птиц) были спасены», — поделился барнаулец.



Горожане в комментариях начали вспоминать подобные ситуации.

— Месяца 2 назад ехала по Власихинской где теплицы, на дорогу выскочил небольшой пёс, метался по дороге туда сюда, оба направления машин притормозили, в итоге вообще встал перед моей машиной. На сигнал не реагировал, уходить не собирался. Судя по всему он выскочил со двора ближайшего участка, потому что там калитка настежь открыта была, а он явно не уличный. Я вышла, попыталась поймать, не давался и с дороги тоже не уходил. Загнала в тот двор, калитку прикрыла. Все это время машины стояли в обе стороны и, что порадовало, ни один не подумал сигналить, терпеливо ждали.

— Рассказывали водители. В 90-х под новый год, зимой один из последних вагонов возвращался поздним вечером в депо. На остановке стояли дед с бабкой, сильно замерзшие. Водитель остановилась. Сказала, что едет в депо. Пассажиры пожаловались, что не могут добраться до дому, замерзли. Водитель по доброте душевной согласилась довести их до нужной остановки, благо никакой навигации не было само собой, никто не отслеживал вагоны. Да ещё и в кабину запустила, погреться. На этом всё бы и закончилось. Но… Благодарные пассажиры пришли в депо со словами благодарности, рассказали, что да как было. В итоге водителя наказали за самовольное изменение маршрута, за провоз посторонних в кабине… Вот и делай добро. В данной ситуации водитель безусловно молодец! Если я не ошибаюсь, кто на фото, то она и сама мама пятерых детей.