Водителей электросамокатов начали штрафовать за нарушение ПДД

Теперь пользователи электросамокатов не смогут ездить и игнорировать правила.
Список нарушений большой. Самые распространенные из них: передвижение вдвоем на необорудованных для этого электросамокатах, пересечение проезжей части по пешеходному переходу, быстрая езда по пешеходным дорожкам и т.д.
На данный момент сотрудники госавтоинспекции могут ловить нарушителей в ходе патрулирования районов, передает Толк.
Отмечается, что за несовершеннолетних электросамокатчиков ответственность на дороге лежит в большей мере на родителях. Именно они должны объяснять своим детям, как нужно вести себя на проезжей части.
Ранее в России предложили снизить максимальную скорость электросамокатов.