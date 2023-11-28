28 ноября
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Жизнь

Водителей предупредили о новом штрафе

С 1 декабря россиян начнут штрафовать за использование летней резины зимой. Об этом передает Lenta.ru.

Колесо. Шина
Колесо. Шина
Фото: Дмитрий Лямзин.

Штраф будет составлять 500 рублей.

Также отмечается, что требования стали более конкретизированными и объемными.

Ранее мы рассказывали о штрафах ГИБДД, которые ввели с осени 2023 года.

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