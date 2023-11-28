Водителей предупредили о новом штрафе

Штраф будет составлять 500 рублей.
Также отмечается, что требования стали более конкретизированными и объемными.
Ранее мы рассказывали о штрафах ГИБДД, которые ввели с осени 2023 года.
С 1 декабря россиян начнут штрафовать за использование летней резины зимой. Об этом передает Lenta.ru.
Штраф будет составлять 500 рублей.
Также отмечается, что требования стали более конкретизированными и объемными.
Ранее мы рассказывали о штрафах ГИБДД, которые ввели с осени 2023 года.
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