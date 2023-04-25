25 апреля
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Жизнь

Водители не могут выехать из Барнаула из-за пробок

Автомобилисты застряли в пробках на выезде из Барнаула. «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов.

Машины. Пробки.
Машины. Пробки.
https://unsplash.com/

На данный момент непростая ситуация на Змеиногорском тракте. Образовалась пробка на пересечении улицы Власихинская и шоссе Ленточный бор. На самой Власихинской также есть заторы.

Машины стоят на пересечение улиц Челюскенцев и Загородной.

Причина пробок на выезде из Барнаула — Родительский день. Люди спешат попасть на кладбища, чтобы помянуть усопших родственников и близких.

Также 25 апреля власти города организовали бесплатные подвозы к кладбищам. В Родительский день ходит 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов.

Некоторые барнаульцы пожаловались на переполненный транспорт, сообщает «КП — Барнаул». Из-за этого не все смогли попасть на работу вовремя.

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