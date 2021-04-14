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Жизнь

Водители «Почты России» устроили забастовку в Барнауле

Водители почтовых фургонов 13 апреля отказались самостоятельно загружать машины в Барнаульском сортировочном центре, так как им за это не платят. В организации уже назвали случившееся недоразумением, сообщили «Вести Алтай».

Грузовики "Почты России".
Грузовики "Почты России".
Скриншот сюжета vesti22.tv

Водители решили следовать своему трудовому договору, то есть заниматься перевозками, а не погрузкой и разгрузкой. Они рассказали, что раньше за эту работу была отдельная оплата, как за совмещение профессий (почти 5 тыс. рублей в месяц).

Надбавки за прошлый месяц не было.

Грузовики простояли у окон центра почти час, пока руководство филиала вело переговоры. Потом водители все же принялись за работу.

Руководство алтайского филиала Почты России объяснило инцидент недоразумением.

«Водители этого подразделения раньше получали доплаты за перевозку и сопровождение денежных средств. Эта доплата начислялась ежемесячно по приказу. Сейчас эту услугу выполняет фирма, с которой мы заключили договор на инкассаторские услуги», — прокомментировала руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России» Галина Гордиенко.

То есть погрузочно-разгрузочные работы отдельной строкой не оплачивали и раньше.

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