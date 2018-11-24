Водители предупреждают о жутком гололеде на алтайских трассах

Тяжелая ситуация 24 ии 25 ноября прогнозируется на автомобильных трассах в Алтайском крае. МЧС предупреждает: ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, штормовой ветер, а также сильный гололед. Водители в соцсетях уже делятся фотографиями обледенелых дорог.

О сильном гололеде рассказывают водители в стороне Рубцовска и Змеиногорска. Вчера, 23 ноября, из-за скользких дорог здесь уже произошли ДТП. Одно из происшествий случилось по дороге в Угловский район. По всей видимости водитель не справился с управлением на скользкой дороге и допустил съезд в кювет. О жертвах пока ничего неизвестно.

Между тем Управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает: наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском, Зональном, Красногорском районах, А-322 в Алейском, Поспелихинском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Кытмановском и Смоленском районах.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле рекомендуется уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.