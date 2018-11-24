Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
153

Водители предупреждают о жутком гололеде на алтайских трассах

Тяжелая ситуация 24 ии 25 ноября прогнозируется на автомобильных трассах в Алтайском крае. МЧС предупреждает: ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, штормовой ветер, а также сильный гололед. Водители в соцсетях уже делятся фотографиями обледенелых дорог.

Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года.
Из-за первого весеннего дождя в Алтайском крае на дорогах сильный гололед. 7 марта 2018 года.
vk.com/rubcovsk_incident

О сильном гололеде рассказывают водители в стороне Рубцовска и Змеиногорска. Вчера, 23 ноября, из-за скользких дорог здесь уже произошли ДТП. Одно из происшествий случилось по дороге в Угловский район. По всей видимости водитель не справился с управлением на скользкой дороге и допустил съезд в кювет. О жертвах пока ничего неизвестно.

Между тем Управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает: наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Бийском, Зональном, Красногорском районах, А-322 в Алейском, Поспелихинском и Рубцовском районах, на автодорогах местного значения в Кытмановском и Смоленском районах.

Во время снегопадов и гололедице при движении на автомобиле рекомендуется уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость