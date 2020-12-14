Водители трамваев и троллейбусов в Барнауле теперь будут и кондукторами

Такое решение приняли из-за нехватки кондукторов. Выдавать билеты водители-кондукторы будут во время остановок.

Барнаульцы не понимают, как на самом деле это будет работать. Решение, по мнению горожан, «бредовое» и ставит под угрозу безопасность движения.

Один из участников сообщества «Инцидент Барнаул», который назвался водителем трамвая, указал на очевидные вопросы к новой схеме.

«Если равняются на столицу нашей Родины, то там стоят турникеты и оплата лишь картой „Тройка“. Проблем никаких. Но, у нас, согласно положению о работе кондукторов, должна быть разменная монета. Деньги должны быть в сумке. А если мне нужно стрелку почистить? А сумку и валидатор нельзя оставлять без присмотра. Я пойду чистить стрелку с этим обмундированием? А мелочь рассыплется? Что за бред? А как рассчитывать людей? А выход/вход в одни двери? Задержка движения? Какие-то сюрреалистические фантазии у руководителей!», — прокомментировал подписчик паблика.