Водителя мусоровоза наградила ГИБДД

Геннадий Томчик водит автомобили с 1971 года, а мусоровозом управляет уже 28 лет.

Шофер ни разу не становился участником автоаварий и не имеет ни одного штрафа за нарушения ПДД. Несмотря на возраст, он продолжает выходить на линию, пишет Газета.Ru.