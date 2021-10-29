29 октября
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Жизнь

Водителя мусоровоза наградила ГИБДД

Госавтоинспекция Красноярского края поздравила с предстоящим профессиональным праздником 72-летнего водителя, чей безаварийный стаж составляет более 45 лет.

Мусоровоз
Мусоровоз
gazgroup.ru

Геннадий Томчик водит автомобили с 1971 года, а мусоровозом управляет уже 28 лет.

Шофер ни разу не становился участником автоаварий и не имеет ни одного штрафа за нарушения ПДД. Несмотря на возраст, он продолжает выходить на линию, пишет Газета.Ru.

«Он не понаслышке знает, что значит чувствовать габариты и учитывать „слепые“ зоны Геннадий Васильевич рассказал, что он никогда не отвлекается от дороги, и всегда думает за других участников дорожного движения и старается предугадывать их действия и маневры», — написали в ГИБДД.

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