Водителя мусоровоза наградила ГИБДД

Геннадий Томчик водит автомобили с 1971 года, а мусоровозом управляет уже 28 лет.
Шофер ни разу не становился участником автоаварий и не имеет ни одного штрафа за нарушения ПДД. Несмотря на возраст, он продолжает выходить на линию, пишет Газета.Ru.
«Он не понаслышке знает, что значит чувствовать габариты и учитывать „слепые“ зоны Геннадий Васильевич рассказал, что он никогда не отвлекается от дороги, и всегда думает за других участников дорожного движения и старается предугадывать их действия и маневры», — написали в ГИБДД.