Водоканал начал благоустраивать участки дорог

Сегодня подрядчики асфальтируют переулок Ядринцева. До конца дня будут отремонтированы участки в районе домов 138, 141 и на пересечении с улицей Димитрова», - рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.
До конца календарной недели асфальт появится на самых заметных участках, где были перекопы – Малахова, 62, Антона Петрова, 219, пересечение улиц Юрина и Попова, Димитрова, 66, Комсомольский, 99 и некоторые другие.
Если мы проводили ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено – не волнуйтесь, у нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведем порядок. В первую очередь работы проводятся в местах с наибольшей проходимостью транспорта и жителей, - добавил Дмитрий Власов.
Самое важное - в нашем Telegram-канале