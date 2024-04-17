Водоканал начал благоустраивать участки дорог

Подрядчики водоканала начали асфальтировать участки, где аварийные бригады предприятия вели ремонтно-восстановительные работы в осенне-зимний период. По графику восстановить благоустройство проезжих частей необходимо до 31 мая, остальных территорий – до конца июня.

Сегодня подрядчики асфальтируют переулок Ядринцева. До конца дня будут отремонтированы участки в районе домов 138, 141 и на пересечении с улицей Димитрова», - рассказал директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

До конца календарной недели асфальт появится на самых заметных участках, где были перекопы – Малахова, 62, Антона Петрова, 219, пересечение улиц Юрина и Попова, Димитрова, 66, Комсомольский, 99 и некоторые другие.

Если мы проводили ремонт, а благоустройство ещё не восстановлено – не волнуйтесь, у нас зафиксированы все адреса, мы обязательно наведем порядок. В первую очередь работы проводятся в местах с наибольшей проходимостью транспорта и жителей, - добавил Дмитрий Власов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале