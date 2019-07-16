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Жизнь

Водолазы опубликовали впечатляющее фото медузы размером с человека

С очень крупной медузой встретились ныряльщики у корнуолльских берегов (Великобритания).

Медуза.
Медуза.
СС0

В длину представительница вида бочковых медуз достигала не менее 2 м. Снимок появился в микроблоге одной из любительниц подводного плавания.

Недавно сообщалось, что огромный скат-манта подплыл к дайверам в Австралии и дал понять, что ему нужна помощь, пишет «Росбалт». Он близко подплыл и подставил глаз, около которого виднелся рыболовный крючок.

Один из спасителей, фотограф Джейк Уилтон, узнал ската, потому что тот часто плавал неподалеку. Мужчина подумал, что морской дьявол также мог его узнать и решил попросить помощи у знакомого. «Спасательная операция» увенчалась успехом. Морского дьявола — так называют этих гигантских скатов — избавили от крючка.

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