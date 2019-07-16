Водолазы опубликовали впечатляющее фото медузы размером с человека

В длину представительница вида бочковых медуз достигала не менее 2 м. Снимок появился в микроблоге одной из любительниц подводного плавания.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! ???? What a way to finish off this marine wildlife adventure! ???? pic.twitter.com/NNwDelfWyV — Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 июля 2019 г.

Недавно сообщалось, что огромный скат-манта подплыл к дайверам в Австралии и дал понять, что ему нужна помощь, пишет «Росбалт». Он близко подплыл и подставил глаз, около которого виднелся рыболовный крючок.

Один из спасителей, фотограф Джейк Уилтон, узнал ската, потому что тот часто плавал неподалеку. Мужчина подумал, что морской дьявол также мог его узнать и решил попросить помощи у знакомого. «Спасательная операция» увенчалась успехом. Морского дьявола — так называют этих гигантских скатов — избавили от крючка.