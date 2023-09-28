28 сентября
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Жизнь

Воду отключат у части барнаульцев из-за работ по замене запорной арматуры

У жителей Индустриального района Барнаула временно отключат водоснабжение в связи с тем, что водоканал проведет работы по замене запорной арматуры, информирует пресс-центр городской администрации.

Воду отключат у части барнаульцев из-за работ по замене запорной арматуры.
Воду отключат у части барнаульцев из-за работ по замене запорной арматуры.
Фото: ИД Алтапресс.

Как сообщил на совещании в мэрии заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, замене подлежат три запорно-регулирующие арматуры диаметром 600 мм в Индустриальном районе. Мероприятия будут проводиться с 22 часов 30 сентября до 14 часов 1 октября.

В администрацию города поступило обращение Барнаульского водоканала о необходимости проведения плановых ремонтных работ по замене запорных устройств большого диаметра. Проведение таких работ предполагает большую зону отключения абонентов. Учитывая, что под отключение попадают в том числе социальные объекты, Барнаульский водоканал и администрация города согласовали проведение ремонта в ночной период и в выходной день, чтобы работы не повлияли на учебный процесс в школах и детских садах и работу других организаций, — отметил Сергей Татьянин.

Генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго, в свою очередь, рассказал, что выполнение всех этих мероприятий обеспечит надежное водоснабжение барнаульцев в зимний период.

По его словам, замена запорных арматур позволит при возникновении аварийных ситуаций, проведении плановых ремонтных работ на водопроводных сетях значительно уменьшить зону отключения и количество абонентов, у которых не будет воды.

В субботу 30 сентября в 22 часа Барнаульский водоканал произведет отключение водоснабжения абонентов. Завершить замену запорных арматур, осуществить заполнение системы и возобновить водоснабжение планируется к 14 часам 1 октября. При проведении работ будут задействованы четыре бригады сотрудников и девять единиц техники.

Воду отключат у части барнаульцев из-за работ по замене запорной арматуры.
Воду отключат у части барнаульцев из-за работ по замене запорной арматуры.
Фото: ИД Алтапресс.

На время производства работ холодное и горячее водоснабжение будет отсутствовать в границах следующих улиц: ул. Солнечная Поляна — ул. Горская — ул. Квартал 953а — пр-кт Космонавтов — пр. 9-й Заводской — пр-кт Калинина — ул. Чеглецова — пр-кт Ленина — ул. Северо-Западная — ул. Горно-Алтайская — ул. 5-я Западная — ул. 1-я Речная — ул. 3-я Речная — ул. Чеглецова — ул. Бульвар Медиков — ул. Юрина — ул. Покровская — ул. 42-й Краснознаменной Бригады — ул. 2-я Северо-Западная — пр. Горьковский – пр. Иртышский – пр. Волгоградский – ул. Советской Армии – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Новгородская – ул. Энтузиастов — ул. Панфиловцев — ул. Попова — ул. С.Семенова — ул. Солнечная Поляна — ул. Геодезическая — ул. Павловский тракт — ул. Лиственничная — ул. Облепиховая — ул. Просторная — ул. Геодезическая — ул. Солнечная Поляна.

"Росводоканал Барнаул" приносит горожанам свои извинения за вынужденные неудобства и просит жителей заблаговременно сделать запас воды.

Специалисты предприятия приложат максимум усилий для скорейшего завершения работ и возобновления водоснабжения. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам, в первую очередь, водой будут обеспечены медицинские учреждения, попадающие в зону отключения, — добавил Андрей Полюго.

В зону отключения попадают 987 многоквартирных жилых домов, 4440 частных домов, в которых проживают 216 тысяч человек. Также под отключение попадут 70 детских садов, 41 школа и 23 медицинских учреждения.

В свою очередь, директор АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульская теплосетевая компания» Александр Гросс отметил, что проведение ремонтных работ на сетях водоснабжения не влияет на подачу тепла в дома барнаульцев.

Администрациям районов города поручено контролировать соблюдение графика проведения работ Барнаульским водоканалом и координировать работу ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

В воскресенье, по мере того как работы будут завершены, нам нужно организовать совместную работу по запуску воды в жилых домах и социальных объектах. Синхронизировать эти работы — задача администрации города и администраций Ленинский, Октябрьского и Индустриального районов, — сказал Сергей Татьянин.

При возникновении вопросов, связанных с проведением ремонтных работ, в том числе необходимости подвоза воды, барнаульцы могут обратиться по следующим телефонам:

  • диспетчерская Барнаульского водоканала — 500-101;
  • Индустриальный район — 47-51-83;
  • Ленинский район — 54-44-49;
  • Октябрьский район — 24-74-98;
  • Единая дежурно-диспетчерская служба города — 29-91-88.

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