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Жизнь

Детская площадка Натальи Водяновой в Бийске превращается в свалку

Детская площадка, которую в Бийске открыла звезда модельного бизнеса Наталья Водянова, превращается в полигон для мусора, сообщает паблик «Бийск».

Мусор на площадке Натальи Водяновой в Бийске.
Мусор на площадке Натальи Водяновой в Бийске.
Никита Курбатов

Фотографии у себя на странице опубликовал один из горожан Никита Курбатов. Он рассказал, что вместе с женой и другими неравнодушными бийчанами три с половиной часа под дождем убирались в парке.

«Десять пакетов по 120 литров — битком мусором. И даже немного не хватило, чтобы из всех урн выгрести», — говорит он.

Мусор собирали и за периметром площадки.

Мужчина обратился к главе наукограда Александру Студеникину:

«Уважаемый Александр Студеникин, ну разве нельзя сохранить этот островок детского счастья в целости, или хотя бы в чистоте?! Печально, что детство теперь зависит от подписей в бумажках!».

Комментаторы в соцсетях благодарят парня за проделанную работу. Сам он скромно написал, что «не ожидал такой освещенности», ведь они «просто убрали мусор».

Ранее сообщалось, что площадку разгромили хулиганы. В интернете появилось видео, на котором подростки громят каравеллу — главный объект парка.

Напомним, что топ-модель Наталья Водянова приехала в Бийск и открыла эту площадку в октябре 2009 года. Средства были выделены ее фондом «Обнаженные сердца».

Всего в течение 2009 года фонд помощи детям «Обнаженные сердца» построил в различных городах России 18 парков. Каждый площадью 3000 кв. м, стоимостью около 10 млн рублей каждый. За время своего существования фонд построил 41 площадку. Первый парк супермодель открыла в родном Нижнем Новгороде.

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