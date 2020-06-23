Детская площадка Натальи Водяновой в Бийске превращается в свалку

Фотографии у себя на странице опубликовал один из горожан Никита Курбатов. Он рассказал, что вместе с женой и другими неравнодушными бийчанами три с половиной часа под дождем убирались в парке.
«Десять пакетов по 120 литров — битком мусором. И даже немного не хватило, чтобы из всех урн выгрести», — говорит он.
Мусор собирали и за периметром площадки.
Мужчина обратился к главе наукограда Александру Студеникину:
«Уважаемый Александр Студеникин, ну разве нельзя сохранить этот островок детского счастья в целости, или хотя бы в чистоте?! Печально, что детство теперь зависит от подписей в бумажках!».
Комментаторы в соцсетях благодарят парня за проделанную работу. Сам он скромно написал, что «не ожидал такой освещенности», ведь они «просто убрали мусор».
Ранее сообщалось, что площадку разгромили хулиганы. В интернете появилось видео, на котором подростки громят каравеллу — главный объект парка.
Напомним, что топ-модель Наталья Водянова приехала в Бийск и открыла эту площадку в октябре 2009 года. Средства были выделены ее фондом «Обнаженные сердца».
Всего в течение 2009 года фонд помощи детям «Обнаженные сердца» построил в различных городах России 18 парков. Каждый площадью 3000 кв. м, стоимостью около 10 млн рублей каждый. За время своего существования фонд построил 41 площадку. Первый парк супермодель открыла в родном Нижнем Новгороде.