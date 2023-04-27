В Министерстве обороны РФ произошли серьезные изменения

Замминистра обороны РФ генерала Мизаила Мизинцева сняли с должности. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Неизвестно, по какой причине уволили Мизинцева. Сладков отмечает: «Как, что, за что — сложно предполагать. Потом все узнаем».

«У Михаила Мизинцев вообще судьба за этот год интересно сложилась», — пишет военкор.

Известно, что на своей должности Мизинцев отвечал за тыловое обеспечение.

На пост заместителя министра обороны его назначили в сентябре 2022 года — он сменил генерала армии Дмитрия Булгакова. Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороной Российской Федерации.

Вместо Мизинцева поставили Алексея Кузьменкова, замруководителя Росгвардии.

Кроме того, начальник 8-го главного управления (защита гостайны) Юрий Кузнецов переходит на должность начальника Главного Управления Кадров МО РФ.