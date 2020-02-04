Военная контрразведка уличила в коррупции уролога из Красноярска

В Красноярском крае военные контрразведчики совместно с полицией вывели на чистую воду заведующего урологическим отделением одной из больниц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ФСБ.

Как установили контрразведчики, уролог за 50 тыс. рублей согласился помочь в уклонении от воинской службы призывнику, поставив ложный диагноз.

«Пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением — врача-уролога КГБУЗ „Красноярская межрайонная клиническая больница № 4“ Чеботарева И.А., совершившего преступление коррупционной направленности», — рассказали в ведомстве.

В отношении уролога возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Доктор признан виновным, ему назначен штраф в размере 3 млн рублей. Также его на три года лишили права заниматься врачебной деятельностью.