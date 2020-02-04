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Жизнь

Военная контрразведка уличила в коррупции уролога из Красноярска

В Красноярском крае военные контрразведчики совместно с полицией вывели на чистую воду заведующего урологическим отделением одной из больниц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ФСБ.

Врач. Халат. Болезнь
Врач. Халат. Болезнь
СС0

Как установили контрразведчики, уролог за 50 тыс. рублей согласился помочь в уклонении от воинской службы призывнику, поставив ложный диагноз.

«Пресечена противозаконная деятельность заведующего урологическим отделением — врача-уролога КГБУЗ „Красноярская межрайонная клиническая больница № 4“ Чеботарева И.А., совершившего преступление коррупционной направленности», — рассказали в ведомстве.

В отношении уролога возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Доктор признан виновным, ему назначен штраф в размере 3 млн рублей. Также его на три года лишили права заниматься врачебной деятельностью.

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