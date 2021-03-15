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15 марта
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Жизнь

Военные колонны будут три дня блокировать Чуйский тракт

16, 17 и 18 марта вновь будет частично ограничено автомобильное движение на федеральной трассе Алтайского края — Чуйском тракте, сообщает Госавтоинспекция.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

По трассе будут передвигаться военные колонны.

Движение будет перекрыто:

  • 16 марта с 16:30 до 18:30 на участке «Косиха — автодорога „подъезд к селу Косиха“ — федеральная автодорога Р-256 „Чуйский тракт“ — Украинский»;
  • 17 марта с 18:10 до 19:00 на участке «Украинский — федеральная автодорога Р-256 „Чуйский тракт“ до границы Косихинского и Первомайского районов»;
  • 18 марта с 12:30 до 15:10 на участке «от границы Косихинского и Первомайского районов — федеральная автодорога Р-256 „Чуйский тракт“ — автодорога „Подъезд к селу Косиха“ до пункта Косиха».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее скорректировать маршрут.

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