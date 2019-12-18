Военные намерены построить новую взлетно-посадочную полосу в новосибирском аэропорту

Минобороны РФ построит новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске взамен изношенной первой полосы, рассказали источники « Коммерсанта » в отрасли.

По их словам, соответствующее решение согласовали глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранса Евгений Дитрих.

«Военные положат полотно для новой полосы рядом с действующей первой ВПП. Летная зона не изменится, поэтому строительство формально называется реконструкцией. По окончании работ новая полоса получит название первой, а действующая первая будет использоваться как рулежная дорожка», — рассказал один из источников издания.

Строительство полосы обойдется в 4 млрд рублей.

«Минобороны может справиться за два строительных сезона с начала работ», — отметил собеседник издания.

Гендиректор «Толмачево» Евгений Янкилевич говорил, что реконструкция ВПП может начаться в 2020—2021 годах.

«Толмачево» — аэродром совместного базирования, и его первая полоса используется как для военных, так и для гражданских нужд.

Лист ожидания

Параллельно со строительством новой полосы предусмотрено создание рулежных дорожек за 4 млрд рублей — финансирование будет вестись через Минтранс. Но на сегодня в федеральном бюджете этих денег нет.

В конце года «Толмачево» попало в «лист ожидания» комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, рассчитанного до 2024 года, и, по словам источников, находится там «на первом месте», пишет bfm.ru. Кроме рулежных дорожек требуются также новые перроны, стоимость их строительства «никто не рассчитывал, ориентировочно они обойдутся в 6−8 млрд рублей», говорят собеседники издания.

О холдинге

«Толмачево» — крупнейший аэропорт холдинга «Новапорт» миллиардера Романа Троценко. В 2018 году аэропорт обслужил 5,9 млн пассажиров, заняв седьмое место среди аэропортов России и уступив только трем московским аэропортам, «Пулково», аэропортам Сочи и Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток может вырасти до 7 млн человек.

Представители «Новапорта» в последние годы неоднократно заявляли, что могут заключить договор концессии на первую ВПП и провести реконструкцию за свой счет. Но, по словам источников газеты, правительство не хочет отдавать в концессию стратегический аэродром двойного базирования в центре Сибири. «В „Шереметьево“, переданном в концессию, военные самолеты не базируются», — отмечает собеседник издания. Весной холдинг начнет строительство нового терминального комплекса общей стоимостью 20 млрд рублей. Первая очередь будет завершена к весне 2022 года.