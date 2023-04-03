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Жизнь

Военные перекроют алтайскую трассу ночью 4 апреля

Ночью 4 апреля в Алтайском крае перекроют движение транспорта на федеральной трассе, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Военная техника, "Бук-М2".
Военная техника, "Бук-М2".
mil.ru

Движение для всех видов транспорта ограничат с 1:00 до 4:00 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Фирсово — н.п. Бобровка».

Ранее два участка Чуйского тракта перекрывали из-за движения военных колонн 3 апреля.

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