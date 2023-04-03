Военные перекроют алтайскую трассу ночью 4 апреля

Движение для всех видов транспорта ограничат с 1:00 до 4:00 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Фирсово — н.п. Бобровка».
Ранее два участка Чуйского тракта перекрывали из-за движения военных колонн 3 апреля.
Ночью 4 апреля в Алтайском крае перекроют движение транспорта на федеральной трассе, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Движение для всех видов транспорта ограничат с 1:00 до 4:00 на автодороге «н.п. Б. Ключи — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Фирсово — н.п. Бобровка».
Ранее два участка Чуйского тракта перекрывали из-за движения военных колонн 3 апреля.
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