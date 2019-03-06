Военные рассказали, почему продолжат забирать в армию россиян

Отказываться от призыва на срочную службу нецелесообразно, несмотря на увеличение численности проходящих службу по контракту, считает начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский, пишет Lenta.ru.

В 2018 году соотношение между контрактниками и призывниками составило 1,7 к 1.

Но Генштаб не планирует полностью отказаться от призыва на военную службу исходя из «необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также (…) из финансово-экономических возможностей государства», — сказал Евгений Будинский.

По сравнению с 2012 годом число уклонистов уменьшилось втрое. В 2018-м военную службу по контракту проходят более 350 тыс. человек, в ходе осеннего призыва на срочную службу были набраны 132 тыс. человек. Кроме того, на 7% возросла годность призывников, отметил глава управления. Около 20% из них имеют высшее образование, более 30% — среднее специальное.

В начале февраля в Госдуму внесли законопроект о повышении в 10 раз штрафов за все административные правонарушения в области воинского учета, в частности за неявку призывников. Штраф составит пять тысяч рублей, если закон будет принят, напоминает издание.

В пояснительной записке у законопроекту указали, что в 2017 году военные комиссариаты не смогли оповестить порядка 150 тыс. призывников.