Военные в Алтайском крае вооружатся новейшими автоматами

Первая из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей ЦВО.
Автомат Калашникова АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и различного направления, как военного, так и гражданского, отмечают в минобороны.
Пристрелку проведут на общевойсковых полигонах в Новосибирской, Самарской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае.
Новый автомат АК-12 — автоматический карабин созданный в 2012 году. Это перспективное изделие, разработанное концерном «Калашников». Основной особенностью АК-12 стали повышенная эргономика изделия в сравнении с предшественниками, пишет militaryarms.ru.