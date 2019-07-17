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Жизнь

Военные в Алтайском крае вооружатся новейшими автоматами

В воинские части Центрального военного округа поступила первая партия автоматов нового поколения АК-12, пишет ТАСС. В ближайшее время военные на нескольких полигонах проведут пристрелку и обслуживание оружия.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф

Первая из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей ЦВО.

Автомат Калашникова АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и различного направления, как военного, так и гражданского, отмечают в минобороны.

Пристрелку проведут на общевойсковых полигонах в Новосибирской, Самарской, Челябинской областях, а также в Алтайском крае.

Новый автомат АК-12 — автоматический карабин созданный в 2012 году. Это перспективное изделие, разработанное концерном «Калашников». Основной особенностью АК-12 стали повышенная эргономика изделия в сравнении с предшественниками, пишет militaryarms.ru.

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