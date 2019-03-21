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Жизнь

Военные взорвали лед на Бии и сняли эффектное видео

Военные специалисты подорвали лед площадью более 12 тысяч квадратных метров на Бии в Алтайском крае, пишет пресс-служба Центрального военного округа.

Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года.
Кристаллы льда на Бие. Апрель 2018 года.
www.instagram.com/pashkachernikov

Участок, на котором взрывали лед, находится в 50 км вверх по течению от Бийска. Военные провели подготовку сосредоточенных зарядов и совместно с сотрудниками МЧС выполнили сверление льда. Видео процесса опубликовал телеканал «Звезда».

«До конца недели военнослужащие планируют освободить от „ледяного плена“ русло реки площадью до 70 тысяч квадратных метров», — рассказали в ЦВО.

Также по данным военных, в Бийском районе в зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять сел с численностью населения свыше 3,5 тысячи человек, а также ряд объектов производственной, жилищно-коммунальной и социальной сферы.

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