Военные взорвут лед на Бие в Алтайском крае

Саперы Центрального военного округа в рамках противопаводковых мероприятий взорвут лед на реке Бия в Бийском районе. Работы планируется начать 19 марта, сообщает пресс-служба ЦВО.

Военные метеорологи ожидают, что дневная температура на Алтае в ближайшие дни повысится до +13 градусов. Это грозит подтоплением низменных участков. В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять сел, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек.

Для проведения противопаводковых мероприятий от алейской мотострелковой бригады ЦВО назначены подрывная группа из восьми военнослужащих и два автомобиля повышенной проходимости.

Всего на территории Центрального военного округа сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению.