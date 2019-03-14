Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Военные взорвут лед на Бие в Алтайском крае

Саперы Центрального военного округа в рамках противопаводковых мероприятий взорвут лед на реке Бия в Бийском районе. Работы планируется начать 19 марта, сообщает пресс-служба ЦВО.

Противопаводковый взрыв льда. Военные.
Противопаводковый взрыв льда. Военные.
Пресс-служба ЦВО.

Военные метеорологи ожидают, что дневная температура на Алтае в ближайшие дни повысится до +13 градусов. Это грозит подтоплением низменных участков. В зоне риска возникновения чрезвычайной ситуации находятся десять сел, в которых проживают свыше 3,5 тыс. человек.

Для проведения противопаводковых мероприятий от алейской мотострелковой бригады ЦВО назначены подрывная группа из восьми военнослужащих и два автомобиля повышенной проходимости.

Всего на территории Центрального военного округа сформированы 27 подрывных групп, 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения. Более 600 военнослужащих и порядка 70 единиц техники готовы при необходимости прийти на помощь местному населению.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость