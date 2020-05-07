Военнослужащим России запретили пользоваться гаджетами

Военнослужащие при исполнении обязанностей не должны иметь при себе электронные изделия, способные передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин, пишет Росбалт.

В Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ внесены изменения. Так, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронных изделий (приборов, технических средств), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.

Эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России.

Также военным нельзя иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части.

Использование гаджетов запрещено и при прохождении военных сборов.