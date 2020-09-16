Волк из «Ну, погоди!» в майке-алкоголичке заговорил голосом Гарика Бульдога Харламова

«Союзмультфильм» объявил, что выпустит ремейк популярного в советское время мультфильма «Ну, погоди!» уже этой зимой.

Опубликован финальный вариант одного из героев мультика — Волк в коралловой майке-алкоголичке, в синих спортивных штанах и белых кедах с черными полосками.

На лапе — круглые крупные часы. Голосом героя станет Гарик Харламов, хотя реплик у Волка мало, как и в советских выпусках.

Как будет выглядеть Заяц и кто его озвучит, пока не сообщается, пишет bfm.ru.

Мнение Харламова

«В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей"", — поделился «Волк».

Ранее студия презентовала других героев. Это Косуля Уля, Барсук Тим и Ежик Шу.

Медиашум

Мария Терещенко,

анимационный критик , программный директор Большого фестиваля мультфильмов:

Пока то, что я видела по новому «Ну, погоди!», меня как-то не особо вдохновляет и радует. Но пока не выпущен мультфильм, говорить про качество совершенно безответственно. Все разговоры до этого — это всего лишь медиашум, который подогревает интерес к проекту с разных сторон.

Ремейк «Ну, погоди» уже вызвал реакцию некоторых создателей советского мультфильма. Так, писатель и сценарист Феликс Кандель в беседе с изданием «Подъем» назвал новую версию «чудовищной». По его словам, тех, кто придумал название и героев, не привлекли к процессу и пытались от них откупиться некой «крохотной суммой».

Гарик Харламов www.instagram.com/garikkharlamov/ «Мы отказываемся подписывать договор этот: он абсолютно кабальный и унизительный», — отметил он.

Президиум Суда по интеллектуальным правам постановил — бессрочное авторское право на советский мультфильм «Ну, погоди!» перешло «Союзмультфильму», писали «Ведомости» в феврале.

Комментаторы

В сети отреагировали на известие о создании ремейка мгновенно.

«Зачем? Зачем вы пытаетесь продолжить величайшие советские мультфильмы? Это убого, по сравнению с оригиналом», «Прекрасно унизили Анатолия Дмитриевича Папанова и Вячеслава Михайловича Котёночкина», «Лучше старые показывайте чаще, а не эти мультики, где герои с квадратными мордами», — пишут комментаторы.

Студия планирует выпустить 52 серии.