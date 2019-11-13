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Жизнь

Волна холода из Сибири добралась до США, более 200 млн американцев под угрозой морозов

Рекордно низкие температуры зафиксированы в ряде регионов США из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, сообщает РИА Новости.

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Минусовые рекорды отмечены в Чикаго. Снегопады обрушились на несколько штатов. В штате Миннесота из-за морозов на несколько недель раньше, чем обычно, замерзли озера.

Холода грозят ударить по 222 млн американцев — прогнозируют местные метеорологи. <По данным на 2019 год, в США проживает 328 915 700 человек>

Отмечались задержки в движении транспорта из-за плохих погодных условий, зафиксирован ряд несчастных случаев, пишет bfm.ru.

Один самолет из-за непогоды сошел со взлетно-посадочной полосы в чикагском аэропорту, никто не пострадал.

Видимо, холодная масса только образовалась в Сибири и пошла «кочевать» за рубеж — пока в Сибири затяжных трескучих морозов не было. Хотя местные синоптики предупреждали о морозах до минус 3 градусов.

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