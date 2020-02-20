Волна тепла с мокрым снегом и дождями ударит по Алтайскому краю

Потепление до +5 градусов, а затем сильный ветер, мокрый снег и даже дождь ожидаются в Алтайском крае в конце текущей недели.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, период нестабильной и ветреной погоды, который наблюдается в данный момент, завершится к 21 февраля.

В ближайшую пятницу и субботу осадки сойдут на нет, ветер ослабнет. Ночные температуры в эти дни будут балансировать в диапазоне −5…−16 градусов.

А вот днем температура воздуха будет колебаться от слабо отрицательных до слабо положительных значений.

При этом к концу дня 22 февраля в регионе ожидается заметное потепление, воздух прогреется до +5 градусов.

Потепление зимой. СС0

Какая погода будет в Алтайском крае на 23 февраля?

В День защитника Отечества, 23 февраля, по словам Людмилы Сырых, на районы Алтайского края окажет влияние южный циклон.

По предварительному прогнозу, приход воздушных масс со стороны Казахстана обернется усилением ветра, возобновлением осадков в виде мокрого снега и дождя.

Местами возможны метели, на дорогах ожидается сильная гололедица.

Жителям региона необходимо не забывать о мерах безопасности в контексте прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.