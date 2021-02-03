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Жизнь

Волна тепла с мощным ветром и снегопадами ударит по Алтайскому краю

Потепление с сильным ветром, метелями и снегопадами ожидается в Алтайском крае. Местами в регионе температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Метель.
Метель.
Михаил Хаустов

В связи с резким изменением погоды в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеоусловиях.

«В Алтайском крае во второй половине дня 3 февраля и сутки 4 февраля ожидается снег, временами сильный снег, по югу мокрый снег, местами метели, гололедные явления, усиление ветра до 18−23 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем 3 февраля температуры воздуха в крае составят −1…−6 градусов, в предгорьях до +5 градусов.

В Барнауле термометры покажут −1…−3 градуса.

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