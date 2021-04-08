Волну мощного потока радиации ощутят россияне

На Солнце больше года назад начался новый 25 цикл активности.

Магнитные бури могут влиять на течение жизни на планете. Более того, они опасны, пишет cheltv.ru.

Между тем из календаря магнитных бурь на апрель исчезла сильная и продолжительная магнитная буря, которая должна была бушевать с 8 по 10 апреля. Согласно новым данным, магнитная буря начнется 16 апреля с возмущения магнитосферы «красного» уровня (5 из 10 баллов), а 17 апреля снизит активность до 4 баллов, сообщает aif.ua. Однако другие эксперты утверждают, что 10 апреля буря все же будет.

В Барнауле с 8 по 10 апреля будут небольшие возмущения.

Из-за возмущений магнитного поля могут выйти из строя аппараты в космосе и точная техника на Земле.

Солнце. unsplash.com

А метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение состояния — головные боли, слабость, перепады артериального давления.

Магнитные бури опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

«Если человек молод и здоров, то в дни магнитных бурь он может почувствовать лишь легкую сонливость. Гораздо хуже пожилым и хроникам. В группе риска прежде всего пациенты с сердечной патологией и перенесшие нарушения мозгового кровообращения», — цитирует «Российская газета» руководителя лаборатории метеопатологии Научного клинического центра, доктора медицинских наук Юрия Гурфинкеля.

Как уберечься

Ученые пишут, что во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь, не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.