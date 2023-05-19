Волочкова завалилась при попытке сделать вертикальный шпагат

Она хотела показать шпагат, оперлась на стул. Но не удержала равновесие и завалилась. Сама балерина отреагировала на эту ситуацию с юмором, указывает Газета.ru.

При этом бывшего избранника Анастасии Волочковой, предпринимателя Сергея Кузнецова арестовали на два месяца после нанесения побоев жене.

Ранее психиатр заявил, что у Волочковой "отрицание реальности". Бегство от жизни, удовольствие важнее, чем работа. По словам специалиста, у Волочковой «длительный женский алкоголизм».

Психиатр назвал балерину «капризной маленькой девочкой».

Между тем Джигурда решил войти в гарем «богини» Волочковой. По его словам, он поддерживает дружбу с Анастасией Волочковой и относится к ней как к дочери. Актер уверен, что балерина могла бы создать гарем, и в него бы выстроилась очередь. Ранее 46-летняя балерина Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем.