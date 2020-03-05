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5 марта -2°C

Володин поручил поддержать Алтайский край, из которого массово уезжают люди

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в поправках в федеральный бюджет нужно учесть поддержку пяти регионов с проблемой убыли населения. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента 4 марта.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин выступил с инициативой отразить в постановлении Госдумы предложение о поддержке пяти регионов, в том числе и Алтайского края.

«Мы будем ждать второго чтения для того, чтобы выйти на постановление, где обозначим еще пять регионов — драйверов экономического роста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения», — цитирует спикера сайт Госдумы.

Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской, Волгоградской, Омской и Саратовской областях.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство «отработает данное предложение с депутатами».

Также 4 марта президент Владимир Путин провел совещания с членами правительства, на котором шла речь про развитие регионов.

Алтайский край.
Алтайский край.
biysk-ok.ru.

В частности, министр экономического развития Максим Решетников упомянул Алтайский край, говоря об отстающих регионах. Он сообщил о разработке индивидуальных программ развития как дополнение к уже существующим, передает пресс-служба Кремля.

На этом же совещании шла речь о сложностях отопительного сезона на Алтае.

Министр коммунального хозяйства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту, что этой зимой режим чрезвычайной ситуации, связанный со сложностями поставки топлива, вводился в двух субъектах РФ: это Алтайский край, город Яровое, и Еврейская автономная область.

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