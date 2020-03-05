Володин поручил поддержать Алтайский край, из которого массово уезжают люди

Володин выступил с инициативой отразить в постановлении Госдумы предложение о поддержке пяти регионов, в том числе и Алтайского края.
«Мы будем ждать второго чтения для того, чтобы выйти на постановление, где обозначим еще пять регионов — драйверов экономического роста, но при этом имеющих проблемы с убылью населения», — цитирует спикера сайт Госдумы.
Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской, Волгоградской, Омской и Саратовской областях.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство «отработает данное предложение с депутатами».
Также 4 марта президент Владимир Путин провел совещания с членами правительства, на котором шла речь про развитие регионов.
В частности, министр экономического развития Максим Решетников упомянул Алтайский край, говоря об отстающих регионах. Он сообщил о разработке индивидуальных программ развития как дополнение к уже существующим, передает пресс-служба Кремля.
На этом же совещании шла речь о сложностях отопительного сезона на Алтае.
Министр коммунального хозяйства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту, что этой зимой режим чрезвычайной ситуации, связанный со сложностями поставки топлива, вводился в двух субъектах РФ: это Алтайский край, город Яровое, и Еврейская автономная область.