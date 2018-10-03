Следователи нашли 16-летнего подростка, который пропал в Барнауле

В ведомстве отмечают, что подросток жив и здоров. Сведений о совершении в отношении него преступлений нет.
Напомним, 16-летний юноша пропал 26 сентября. По предварительной информации, парень ранее уже уходил из дома. Следователи проводили проверку.
Правоохранители 2 октября нашли юношу, который несколько дней назад пропал в Барнауле, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
В ведомстве отмечают, что подросток жив и здоров. Сведений о совершении в отношении него преступлений нет.
Напомним, 16-летний юноша пропал 26 сентября. По предварительной информации, парень ранее уже уходил из дома. Следователи проводили проверку.
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