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25 октября
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Жизнь

Волонтёры помогли птицам, у которых закончились деньги на сим-картах

Новосибирские волонтеры оплатили сотовую связь соколам-балобанам и степным орлам. Из-за неожиданного миграционного пути на приборах, которыми птиц пометили орнитологи, закончились деньги, пишет sib.fm.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

Орнитологи решили проследить путь миграции птиц и выяснить, с какими угрозами они сталкиваются. Для этого орлов и соколов пометили специальными устройствами, способными посылать сообщения с координатами.

Ученые думали, что молодые орлы обязательно появятся на связи в Казахстане или в России, и отправят все накопившиеся сообщения недорого.

«Однако несколько орлов умудрились проскочить на юг, миновав все крупные населённые пункты, и начали выдавать все СМС только в Иране по 49 рублей за сообщение. В итоге, вскоре после начала осенней миграции, бюджет орлов был полностью исчерпан», — сообщили волонтёры Центра реабилитации диких животных.

Все орлы летают с сим-картами, привязанными к одному номеру, с которого деньги перераспределяются всем птицам с датчиками.

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