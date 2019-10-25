Волонтёры помогли птицам, у которых закончились деньги на сим-картах

Орнитологи решили проследить путь миграции птиц и выяснить, с какими угрозами они сталкиваются. Для этого орлов и соколов пометили специальными устройствами, способными посылать сообщения с координатами.

Ученые думали, что молодые орлы обязательно появятся на связи в Казахстане или в России, и отправят все накопившиеся сообщения недорого.

«Однако несколько орлов умудрились проскочить на юг, миновав все крупные населённые пункты, и начали выдавать все СМС только в Иране по 49 рублей за сообщение. В итоге, вскоре после начала осенней миграции, бюджет орлов был полностью исчерпан», — сообщили волонтёры Центра реабилитации диких животных.

Все орлы летают с сим-картами, привязанными к одному номеру, с которого деньги перераспределяются всем птицам с датчиками.