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Волонтеры помогут барнаульцам выбрать объекты для благоустройства

Волонтерские пункты голосования за объекты благоустройства по национальному проекту начали работу в Барнауле.

Волонтеры.
Волонтеры.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

13 мая на территории краевой столицы открыты три волонтерских пункта, где любому желающему помогут проголосовать прямо на месте. Для этого жителю Барнаула потребуется только назвать фамилию, имя и действующий номер телефона.

Елена Королева,
начальник отдела благоустройства и озеленения города:

— Свой выбор уже сделали свыше семи тысяч барнаульцев. Тем горожанам, которые не являются активными Интернет-пользователями, принять участие в формировании комфортной городской среды с сегодняшнего дня помогут волонтеры.

Получить помощь волонтеров горожане могут в МФЦ по адресу проспект Ленина, 6, а также ТРЦ «Пионер» и ТРЦ «Galaxy».

Волонтеры.
Волонтеры.
Пресс-служба Администрации города Барнаула
Волонтеры.
Волонтеры.
Пресс-служба Администрации города Барнаула
Волонтеры.
Волонтеры.
Пресс-служба Администрации города Барнаула
Волонтеры.
Волонтеры.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

По словам главного специалиста комитета по делам молодежи Олега Костеневского, волонтерские пункты будут работать ежедневно до окончания голосования.

Режим работы в торгово-развлекательных центрах:

  • в будни с 10:00 до 14.00;
  • в выходные с 10:00 до 16:00.

График работы волонтерской точки в многофункциональном центре сформирован с учетом часов наибольшего посещения горожанами.

Волонтеры.
Волонтеры.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

Как подчеркивает директор филиала многофункционального центра по Центральному району Валерий Траутвейн, филиал на проспекте Ленина, 6 является одним из самых посещаемых в городе.

«Ежедневно в нем принимают свыше 700 горожан. Волонтеры будут работать здесь в обеденное и вечернее время, когда филиал принимает наибольшее количество заявителей» — отметил он.

Всего в работе волонтерских пунктов на территории города задействовано 40 добровольцев из волонтерских центров АлтГУ, АлтГПУ и Алтайского государственного колледжа.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, онлайн-голосование проходит на сайте 22.gorodsreda.ru, платформе обратной связи (ПОС) и на официальном сайте города.

Отдать свой голос за одну общественную территорию могут жители города старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая.

По итогам голосования две территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей Барнаула будут благоустроены в 2022 году.

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