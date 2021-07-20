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Волонтеры преобразили сельскую школу в Алтайском крае

Одной из самой масштабной акцией добровольцев из волонтерского движения «#сборникхештегов» Алтайского филиала РАНХиГС за прошедшие летние месяцы стала акция «Деревня на прокачку». Ее провели в селе Новомоношкино Заринского района Алтайского края.

Волонтеры
Волонтеры
Фото Алтайский филиал РАНХиГС.

В прошлом году волонтеры сделали косметический ремонт в МКОУ «Фирсовская общеобразовательная школа», а в этом году комитет по образованию и делам молодежи Заринского района пригласил ребят помочь с ремонтом МКОУ «Новомоношкинская СОШ».

Волонтерский отряд #сборникхештегов в лице его руководителя Данила Лиманского, Юлии Пашковой, Владимира Гладышева, Виталия Клейноса вместе с учащимися 6−9 классов, учителями и сотрудниками Новомоношкинской школы закончил косметический ремонт в рекреации начальных классов в МКОУ «Новомоношкинская СОШ». На ремонт школы были использованы деньги со сдачи макулатуры, благотворительные пожертвования и личные сбережения ребят.

Ремонт в школе.
Ремонт в школе.
Фото Алтайский филиал РАНХиГС.

По словам Данила Лиманского, от привычного зеленого и синего цвета краски отказались сразу, выбор был сделан в пользу жизнерадостного оранжевого. Теперь стены рекреации начальных классов в Новомоношкинской школе не узнать. Даже те, кто наблюдал за ремонтными работами, не могут поверить, что это их родная школа.

Как подсчитали добровольцы, на ремонт ушло 390 кг строительных материалов: шпаклевка, краска, грунтовка, клей, стеклохолст, пробковая плита и прочее. За десять дней, с 5 по 15 июля, в течение 110 трудочасов волонтеры очистили стены от старой краски, выровняли с помощью стеклохолста и шпакли, покрасили, поменяли электрические выключатели, а также самостоятельно сделали декоративные решетки для отопительных радиаторов. Скоро в обновленном коридоре появится информационный стенд.

Волонтеры
Волонтеры
Фото Алтайский филиал РАНХиГС.

Преподаватели и администрация Новомоношкинской школы рады результатам работы. Они благодарят Данила Лиманского за проведение акций, а директора Алтайского филиала РАНХиГС Игоря Анатольевича Панарина за воспитание студентов.

Ваша помощь — это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка для создания школьного креативного пространства и повышения имиджа школы. Добрые дела не остаются незамеченными — они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей, — написала Татьяна Ивановна Габович, директор МКОУ «Новомоношкинская СОШ».

Благодарность
Благодарность
Фото Алтайский филиал РАНХиГС.

Ремонт в школе силами волонтеров — это огромный вклад и суперполезная акция для нашей школы. Мы благодарим ребят за проделанную работу! Такие акции очень нужны сельским школам! — отметила Ирина Юрьевна Голованова, заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Новомоношкинская СОШ».

Кстати, школьников, активно помогавших волонтерскому отряду, поощрили однодневной путевкой в Горный Алтай.

На этом волонтерская деятельность для отряда не заканчивается. В планах у добровольцев сбор корма для животных из приютов Барнаула.

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