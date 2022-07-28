Волонтёры проводят Дни здоровья на новой спортивной площадке Западного микрорайона

Волонтёры в Барнауле проводят Дни здоровья на новой спортивной площадке, которая появилась по программе инициативного бюджетирования. В первом спортивном празднике поучаствовали активисты ТОС Западного микрорайона, местные жители и депутаты Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных и Людмила Ананьина.

Создание новой точки притяжения для жителей сразу шести домов по улицам Горно-Алтайской и Чеглецова стало возможным благодаря программе инициативного бюджетирования. Теперь, по предложению «Единой России», инициативные проекты могут реализовывать и территориальные общественные самоуправления города — раньше такая возможность была доступна только ТОСам пригородных территорий в рамках краевой программы поддержки местных инициатив.

Такую форму участия — инициативные проекты — Барнаул ввёл для городских ТОСов одним из первых стране.

Новая спортивная площадка. Источник фото: «Единая Россия» Новая спортивная площадка. Источник фото: «Единая Россия»

— Мы рады, что наш ТОС Западного микрорайона одним из первых городских ТОСов принял участие в программе инициативного бюджетирования. Это большая возможность для городских активистов. Родители давно просили благоустроить это пространство. И уже спортивная площадка объединяет детей. А ещё: площадкой могут пользоваться и взрослые, и пенсионеры. Мы же много времени проводим в сидячем положении, поэтому такие островки спорта нам очень нужны. Поэтому мы и назвали наш проект «Западный за здоровый образ жизни». Спасибо городским властям и главе Барнаула Вячеславу Франку за возможность реализации такого замечательного проекта, — сказала активист ТОС Западного микрорайона Людмила Гостевская.

На универсальной спортивной площадке появилась волейбольная сетка, ворота для игр в мини-футбол и гандбол, а также несколько уличных тренажёров: двойные лыжи, верхняя тяга и тяга к груди, для жима от груди и ногами, велотренажёр и прочие спортивные атрибуты. Для безопасности горожан вокруг спортивной площадки установлено ограждение. Стоимость работ составила более 1 млн рублей.

Каждый этап реализации проекта контролировали представители крупной парламентской партии и местные жители.

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ильиных. Источник фото: «Единая Россия»

— Два года назад двор этих домов был благоустроен по национальному проекту «Жилье и городская среда», реализация которого объединила жителей. И они решили продолжить благоустраивать дворы, поучаствовав в программе инициативного бюджетирования. Этот проект — действительно пилотный для ТОСов Барнаула. И, считаю, сплоченность — один из главных результатов этого проекта. Этот ранее неблагоустроенный участок стал ещё до официального открытия новой точкой притяжения жителей не только Западного микрорайона, но и всего Октябрьского района. К нам даже в районный партийный центр приходили горожане и отмечали, что наконец-то в районе появятся футбольное поле и площадка для игры в волейбол. Моя задача, как депутата и куратора проекта «Городская среда», — развивать родной район и благоустраивать его, исходя из пожеланий барнаульцев, — отметил депутат Дмитрий Ильиных.

Как и планировали депутаты и барнаульцы, на новой площадке волонтёры-инструкторы будут регулярно проводить тематические спортивные дни для детей и пенсионеров.

Новая спортивная площадка. Источник фото: «Единая Россия»

— В ближайшее время мы подготовим программу с учётом разного возраста и пожеланий местных жителей. Думаю, наши спортивные встречи станут регулярными на этой отличной площадке, — поделился волонтёр-инструктор Андрей Калачев.

Напомним, механизм инициативного или народного бюджетирования позволяет жителям самим влиять на распределение средств местного бюджета. Законопроект об инициативном бюджетировании был разработан партией «Единая Россия» в 2020 году, с 2021 года механизм внедрён по всей стране.

В 2022 году в Барнауле реализуют 22 инициативных проекта, среди них — обустройство спортивных площадок и игровых комплексов, благоустройство аллей, асфальтирование дорог и устройство освещения.