24 марта
﻿
Жизнь

Волонтеры рассказали, как искали в Барнауле пропавшую 13-летнюю девочку

Барнаульские волонтеры-поисковики рассказали, что приступили к работе сразу, как получили сообщение о пропаже 13-летней девочки, сообщает «Лиза Алерт».

Поиски человека.
Поиски человека.
vk.com/la_altay

В тревожном канале информационный координатор объявила «тонус» — моментально начались сборы экипажей и обзвоны родных и учителей девочки.

Первое, о чем подумали поисковики — ребенок боится идти домой и находится неподалеку. Волонтеры обыскали близлежащие дома, дворы, любимые места для прогулки, но девочку не нашли.

К утру экипаж отправили домой. Однако о поиске уже написали в СМИ, разослали информацию в соц.сетях. Приходило много желающих помочь, и к поискам подключился второй информационный координатор.

Поиски к тому моменту поняли, что девочки уже нет в районе ее проживания. Им очень нужны были свидетельства, чтобы понять, в каком направлении она пошла.

«Время идет, но свидетельств нет, девочка может уходить все дальше и находиться в любом районе города. С 12 часов стали поступать свидетельства, что похожую девочку видели, но видели вчера. Мы опаздывали…» — вспоминают волонтеры.

Сильно встревожил звонок от одного из свидетелей — похожего по описанию подростка заметили на берегу Оби. На место стянулись добровольцы, а полицейские и родители «отрабатывали задачи».

Пешие группы («лисы») осматривали берег, записи с камер видеонаблюдения, говорили с сотрудниками магазинов и ТЦ. Ребенка не видели.

В соцсетях появлялись комментарии, что девочка дома — такая ложная информация мешала поискам, так как все поступившие данные необходимо было перепроверять.

Поступил еще один звонок. Девочку в торговом центре. На месте оперативно оказались мама и полиция, а поисковики услышали заветное «Найдена. Жива!».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость