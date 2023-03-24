Волонтеры рассказали, как искали в Барнауле пропавшую 13-летнюю девочку

Барнаульские волонтеры-поисковики рассказали, что приступили к работе сразу, как получили сообщение о пропаже 13-летней девочки , сообщает « Лиза Алерт ».

В тревожном канале информационный координатор объявила «тонус» — моментально начались сборы экипажей и обзвоны родных и учителей девочки.

Первое, о чем подумали поисковики — ребенок боится идти домой и находится неподалеку. Волонтеры обыскали близлежащие дома, дворы, любимые места для прогулки, но девочку не нашли.

К утру экипаж отправили домой. Однако о поиске уже написали в СМИ, разослали информацию в соц.сетях. Приходило много желающих помочь, и к поискам подключился второй информационный координатор.

Поиски к тому моменту поняли, что девочки уже нет в районе ее проживания. Им очень нужны были свидетельства, чтобы понять, в каком направлении она пошла.

«Время идет, но свидетельств нет, девочка может уходить все дальше и находиться в любом районе города. С 12 часов стали поступать свидетельства, что похожую девочку видели, но видели вчера. Мы опаздывали…» — вспоминают волонтеры.

Сильно встревожил звонок от одного из свидетелей — похожего по описанию подростка заметили на берегу Оби. На место стянулись добровольцы, а полицейские и родители «отрабатывали задачи».

Пешие группы («лисы») осматривали берег, записи с камер видеонаблюдения, говорили с сотрудниками магазинов и ТЦ. Ребенка не видели.

В соцсетях появлялись комментарии, что девочка дома — такая ложная информация мешала поискам, так как все поступившие данные необходимо было перепроверять.

Поступил еще один звонок. Девочку в торговом центре. На месте оперативно оказались мама и полиция, а поисковики услышали заветное «Найдена. Жива!».