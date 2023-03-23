Волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле

Очередную акцию по закраске надписей, рекламирующих продажу наркотических и психотропных веществ провели в Барнауле, сообщают в мэрии города.

Студенты из международного колледжа сыроделия и профтехнологий прошли с рейдом по трем районам города — Центральному, Железнодорожному и Октябрьскому.

Итогом работы стали 100 закрашенных надписей на шести улицах. В администрации говорят, что подобные профилактические акции будут проводить снова.

За пропаганду наркотиков существуют разные виды наказаний. Нанесение надписей на зданиях считают повреждением чужого имущества, что предполагает административные штрафы.

А граффити на объектах культурного наследия вообще могут расценить как вандализм, что повлечет за собой уголовную ответственность.

Ранее в городе уже проводили подобные рейды. В Барнауле объявили войну наркобизнесу и закрасили рекламу наркотиков пропагандой ЗОЖ.