Волшебная кисточка и 300 миллионов рублей. Как 10-летний визажист собирается накрасить весь Барнаул

Нанести тон, подвести глаза, накрасить губы — и бомбезный образ на вечер готов. 10-летней Варе очень интересна магия макияжа, но в отличие от своих одноклассниц, она занимается им профессионально. И уже красит известных звезд Барнаула. Altapress.ru пообщался с юным визажистом и ее мамой Анной Кольченко и узнал, как даже в юном возрасте начать сворачивать горы.

Встреча с прекрасным

Варя смущенно улыбается, волнуясь перед встречей. Сегодня у нее особенно важный клиент — прима музыкального театра Виктория Гальцева. Ей предстоит преобразить актрису к вечернему концерту.

- Я решила сделать Виктории макияж smoky eyes. Он считается классическим и у меня всегда хорошо получается, - объясняет Варя.

В гримерке юный визажист привычным жестом раскладывает на столе тени, румяна, тональник, корректоры и большое количество кистей. Их она принесла в двух косметичках. В будущем она собирается купить целый кейс для косметики.

- Хайлайтер не забыла? - уточняет Анна Кольченко.

- Ой, точно!

У Вари уже большие познания в области макияжа. Она знает, как лучше скрыть синяки под глазами и на какие точки лица стоит наносить румяна, чтобы придать ему свежести. Хотя профессионально девочка начала этим заниматься относительно недавно — с сентября.

Варя Кольченко и Виктория Гальцева Анна Зайкова

Первые попытки макияжа Варя стала делать еще полгода назад. Увидев, как бьюти-блогеры из Tik-Tok мастерски красят себя, она тоже решила воплотить понравившиеся образы. Наносила тени и тушь на ресницы маминой косметикой перед уроками, а после торопилась быстрее все смыть — чтобы родители не увидели. «Хотя, думаю, мама все знала, просто не запрещала», - улыбается Варя.

Вскоре у девочки стала появляться собственная косметика. Первую палетку теней она купила сама на сэкономленные деньги. Это была Soda, стилизованная под мультфильм «Холодное сердце». Позже бабушка подарила ей первый профессиональный набор. И девочка твердо решила: нужно переходить от теории к практике.

«Бабушка сразу согласилась стать моделью для Вари. Я же отказывалась до последнего, мне казалось это чем-то несерьезным. Но когда я все же сдалась, то была поражена, сколько моя дочь уже знает о макияже. Она мне рассказывала о вещах, о которых я даже не догадывалась — а я ведь крашусь каждый день. И тогда я поняла, что стоит попробовать дать ребенку шанс развиваться в визаже», - поделилась мама девочки.

Варя Кольченко и Виктория Гальцева Анна Зайкова

Анна рассказывает, что в дочери всегда была предпринимательская жилка. Она выставляла свои картины на «Авито», предлагала купить самодельные браслеты и бусы, а в школе запустила продажу валентинок и открыток.

«Варя у нас очень уверенный в себе ребенок, у нее нет таких предубеждений, как у взрослых: «Вдруг у меня не получится», «А что если люди косо на меня посмотрят». К тому же ее очень вдохновил мой младший брат. Он тоже начал рано работать: сначала заворачивал шаурму в ларьках, а после постепенно перебрался в Питер и сейчас работает в мишленовском ресторане», - объясняет Анна.

Первые благодарные клиенты

В силу возраста Варя не могла пройти профессиональные курсы мейкапа, так как для него нужно было основное или среднее общее образование. Однако обучить основам макияжа согласилась визажист Ирина Селина.

Преимуществом Вари стало то, что она уже умела обращаться с кистями, поскольку ходила в художественную школу. Но девочка еще боялась работать с незнакомыми людьми и не могла без стеснения прикасаться к лицу человека. «Бабушка всегда учила, что это неприлично», - объясняет она.

Варя Кольченко и Виктория Гальцева Анна Зайкова

Варе предстояло научиться справляться со страхом и узнать такие тонкости, как, например, «не ронять глаз». Постепенно она освоила основные техники мейкапа настолько, чтобы преподаватель могла уверенно сказать: «Работать можно!»

Сначала к Варе на макияж приходили родственники и друзья семьи. Набив руку, визажист стала искать других моделей. Анна разместила объявление в группе во Вконтакте «Модели Барнаула», и люди - неожиданно для мамы и дочери — стали массово записываться. Всем стало жутко интересно узнать, на что же способен 10-летний мейкапер.

Первые две недели оказались тут же расписаны. В день на макияж к Варе приходили одна-две модели. После школы она приступала к работе. «Бабушка даже возмущалась, почему я как мать не даю ребенку отдохнуть. А она сама стремилась что-то делать, ее никто не заставлял», - смеется Анна.

Варя Кольченко и Виктория Гальцева Анна Зайкова

Поначалу мама девочки старалась присутствовать на сеансах макияжа, ведь все-таки в дом приходил незнакомый человек. Но вскоре полностью доверилась дочери и стала оставлять ее с клиентами одну в доме — с обязательным отчетом в Whats App.

«Честно, было страшно. Я очень боялась, что люди начнут писать негативные отзывы, ругать Варю за то, что она красит людей и красится сама. Но ни одного такого комментария не было! Модели очень хвалили Варю, писали слова благодарности и желали успехов. Это был невероятный опыт!» - рассказывает Анна.

А сейчас Варя проводит акцию «Накрась звезду» в своих социальных сетях. Она уже встретилась с Викторией Гальцевой.

Актриса призналась, что удивилась, когда ей сообщили, что ее будет красить 10-летний ребенок. Однако отказываться не стала и впоследствии осталась очень довольна макияжем. «Он напоминает мне о нашей недавней премьере «Пиковая дама». Такой же яркий и роковой», - говорит она.

Методом проб и ошибок

Как профессиональный визажист Варя внимательно изучает рынок косметики, чтобы найти лучший вариант. И чаще всего он оказывается совсем рядом, например, в соседнем «Новэксе». Также они вместе с мамой заказывают косметику на Wildberries и на «Авито». «Порой там удается найти брендовые средства по приемлемой цене», - говорит девочка.

За небольшой период работы Варя успела значительно улучшить свои навыки. Как она сама рассказывает, у нее больше не трясутся руки, и она стала быстрее делать макияж. Сейчас у девочки уходит 40-60 минут, вместо полутора часов. «Хотя стрелки мне все еще сложно рисовать. Их боятся даже опытные визажисты», - смеется она.

Настоящим открытием для Вари стало то, что взрослые тоже бывают безответственными и могут не предупреждать об отмене записи. А еще что не все девушки знают, как правильно краситься. Некоторые модели брали у нее советы по выбору косметики и уходу за собой.

Варя Кольченко и Виктория Гальцева Анна Зайкова

И задачку решить, и мяч в кольцо бросить

Помимо макияжа у Вари множество других увлечений. Она играет в баскетбол, пишет картины и занимается рукоделием.

«Кажется, что она просто не может усидеть на месте. Все время что-то рисует, вяжет, даже готовит. Недавно накрыла целый стол с разными блюдами», - рассказывает мама девочки.

При этом Варя старается не забывать про учебу.

- В этом году только одна четверка вышла, - говорит Анна.

- А по какому, если не секрет? - спрашиваю я.

- По русскому. У нее вообще математический склад ума, она задачки здорово решает. Но фантазии ей не занимать.

Варя Кольченко и Виктория Гальцева Анна Зайкова

Планы у Вари грандиозные. В ближайшее время она хочет начать брать за свои услуги деньги. Для начала подойдет и 500 рублей.